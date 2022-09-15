Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь организации Чжан Мин в среду ночью подписали документ о полноправном членстве Ирана в ШОС в Самарканде.

Иранский министр заявил, что недавно все документы, связанные с завершением процесса вступления Исламской Республики Иран в ШОС, были одобрены кабинетом министров и направлены в Меджлис для рассмотрения и юридических процедур.

«Отныне мы вступили в новый этап в различных экономических, торговых, транзитных и энергетических сотрудничествах», — подчеркнул Абдоллахиян.

Генсекретарь ШОС также назвал сегодня важным днем и для Ирана, и для Организации:

«Положение Исламской Республики Иран в регионе как мощная и стабильная страна важно для ШОС. Вступление Ирана в группу стран-участниц укрепит Шанхайскую организацию сотрудничества».