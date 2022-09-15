12 сентября в целях пресечения широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении на участках азербайджано-армянской государственной границы, проходящих по территории Зангиланского района, подразделениями Государственной пограничной службы были нанесены тяжелые сокрушительные удары по врагу и обезврежены их огневые точки.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, враг, понесший многочисленные потери среди личного состава и в военной технике, был вынужден отступить.

В ходе пресечения покушения вооруженных сил Армении на территорию и суверенитет нашей страны военнослужащие Государственной пограничной службы проявили личную отвагу и мужество, героически сражаясь против врага, стали шехидами:

Капитан Мехбалыев Фарид Кямаледдин оглу;

Старший прапорщик Мамедов Азер Мустафа оглу;

Старший прапорщик Мамедов Нахид Гусейнага оглу;

Младший прапорщик Насиров Ульви Асадулла оглу;

Старший прапорщик Рустамов Фарид Нофел оглу

Младший прапорщик Бабазаде Эльшан Сахиб оглу;

Старший сержант Рагимов Тебриз Рагим оглу;

Старший сержант Садыхов Шамистан Абдулага оглу.

Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким шехидов.