Россия продолжает воевать против мирного населения. В этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.

«Все, что могут оккупанты – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи. Сможет ли нас сломать? Отнюдь. Будет ли их справедливый ответ и возмездие? Безусловно, да», — подчеркнул глава государства.