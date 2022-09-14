В социальных сетях распространилась информация о том, что в Азербайджане появились проблемы в работе TikTok, Telegram и WhatsApp.
В Министерстве цифрового развития и высоких технологий заявили, что не вводили никаких ограничений работу соцсетей.
В социальных сетях распространилась информация о том, что в Азербайджане появились проблемы в работе TikTok, Telegram и WhatsApp.
В Министерстве цифрового развития и высоких технологий заявили, что не вводили никаких ограничений работу соцсетей.
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