Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не даст замерзнуть Европе. информирует Telegram-канал «Пул Первого».

«Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут. Надо подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий не замерзли, это наши соседи, может, одумаются», – сказал он, когда колол дрова.

По его мнению, Европе не выбирать сейчас – елки или другие какие дрова, «главное – чтобы было тепло».