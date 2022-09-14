Азербайджан, Казахстан и Узбекистан не хотят проводить товарищеские матчи со сборной России, несмотря на имеющуюся возможность организации таких встреч. Об этом пишет Eurostavka.

Издание отмечает, что РФС обращался к коллегам из Казахстана по вопросу организации матча, однако казахстанской стороне не было понятно, как будет выглядеть такая встреча с имиджевой точки зрения. В итоге стороны не смогли договориться. Узбекистан же активно ищет соперника на те же даты, в которые планирует играть сборная России, а в азербайджанской федерации заявили, что не планируют матч с Россией.