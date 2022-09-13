Армения губит сама себя попытками военных провокаций против Азербайджана, заявил в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру», ведущий программы «Контрольный выстрел» Александр Артамонов, комментируя ночное нападение армянской армии на Дашкесанский, Кельбаджарский и Лачинский районы Азербайджана.

«Речь идет не об одной этой провокации, а о глобальной проблеме Армении, которая до сих пор не решена. Позиция армянского руководства и лично премьер-министра Никола Пашиняна по урегулированию отношений с Азербайджаном по-прежнему радикально расходится и с базовыми принципами международного права, и с документами ООН, и с решениями, принятыми еще в рамках Трехстороннего заявления России, Азербайджана и Армении 9-10 ноября 2020 года», — прежде всего обратил он внимание на корень зла.

«Никол Пашинян упорно игнорирует отсутствие в повестке армяно-азербайджанского урегулирования вопроса Карабаха. Армения может говорить только о своих отношениях с Азербайджаном, Карабах – это местность на территории Азербайджанской Республики. Суверенитет АР над Карабахом подтвержден международным правом и четырьмя резолюциями ООН, этнические армяне в Карабахе – это азербайджанские граждане. И тем не менее премьер-министр Армении делает заявление 8 сентября, что для него вопрос Карабаха не решен и Ереван не может принять, что Баку считает эту тему своим внутренним делом. Такое заявление расходится со всем, что в течение двух лет подписывалось на бумаге Пашиняном же, а также с результатами Карабахской войны», — пояснил Александр Артамонов.

Никол Пашинян использует нападения на Азербайджан, чтобы блокировать мирное урегулирование, и в этом он находит поддержку на Западе. «После обмены ударами на границе Пашинян, во-первых, воззвал к ОДКБ, хотя Организация всегда подчеркивала, что не будет вмешиваться, и призывала стороны к установлению мира, а во-вторых, позвонил президенту Франции. Даже не в Брюссель Шарлю Мишелю, при участии которого Баку и Ереван проводят раунды переговоров высшего уровня, а напрямую Эммануэлю Макрону, главе государства, накачивающего Армению оружием и инструкторами. Как известно, Франция способствует ремилитаризации Армении. Что означает это сочетание? Пашинян заведомо знал, что ОДКБ не согласится воевать с Азербайджаном, а у президента Франции уже было готово коммюнике о неприемлемости применения огня. Это звенья одной цепи», — подчеркнул военный эксперт.

«Однако в итоге Армения сама себе делает харакири. Можно сказать, сама себя принуждает к миру, тратя военные ресурсы на провокации. Чем больше Армения будет влезать в конфронтацию с Азербайджаном, тем больше будет получать в ответ. Баку после Карабахской войны увеличил бюджет на перевооружение армии и следит за тем, чтобы его войска оставались сильными. Любая атака со стороны Армении будет приводить только к ухудшению ее позиции, и Баку говорит об этом открыто. Стоит ожидать, что в конце концов провокации Еревана доведут до вывода армянских НВФ из Карабахского экономического района Азербайджана. А Армении нужно смириться с тем, что она должна существовать в своих границах, развивать тихо и спокойно свою экономику, работать в рамках Зангезурского коридора и постепенно улучшать благосостояние своего народа», — призвал Александр Артамонов.

«Если этого не произойдет и политика Никола Пашиняна будет продолжена, в Армении только вырастет исход населения. И так-то сейчас армян в диаспоре раза в три больше, чем тех, кто проживает в Республике Армения, а если динамика эмиграции сохранится или увеличится, страна просто обезлюдеет, лишится экономики, лишится энергетики. И никто здесь Армении не сможет помочь», — предупредил он.

Пока что говорить о каком-то понимании кабинетом Никола Пашиняна подлинного положения дел не приходится. «Ереван еще в начале 2021 года заявил, что развивает собственную военную промышленность в области производства боевых беспилотников. В Ереване находится второе по величине посольство США после иракского, там работает более 1200 человек. Параллельно Ереван в рамках сотрудничества с НАТО увеличивает контингент французских инструкторов и завозит из Франции оружие. Армения как суверенное государство имеет право покупать вооружения у кого хочет, но очевидно, что она взяла прямой курс на ползучую интеграцию в НАТО, о чем свидетельствуют хотя бы учения Defender 2021, на которых Ереван сначала заявил свое участие, а потом в последнюю секунду снял. Налицо попытка Армении играть на всех шахматных досках сразу», — констатировал Александр Артамонов.

«Я просто не представляю, каким образом Армения может на что-то рассчитывать в случае реванша. Силы азербайджанской армии превышают в разы силы армянской, Лачинский коридор закрывается достаточно легко, незаметная ремилитаризация сепаратистов невозможна и Ереван никогда не получит одобрение Москвы на новый конфликт с Баку. Но армянские власти все равно продолжают эти провокационные попытки, которые обслуживают интересы НАТО и армянской диаспоры во Франции и США. Эти игроки ежедневно толкают Армению на самоубийственные шаги, чтобы досадить России, вновь разжечь конфликт на ее южных границах и неким образом потрепать нервы Азербайджану. А заканчивается все это только ухудшением положения Армении», — заключил военный эксперт.