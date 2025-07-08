Европейский союз на следующей неделе представит перечень из пяти возможных мер в отношении Израиля в ответ на его действия в секторе Газа, сообщает издание Euractiv.

Существует высокая вероятность того, что лишь часть из предложенных мер будет одобрена, если вообще какая-либо из них получит поддержку.

По данным Euractiv, в документе, который будет представлен, рассматриваются следующие варианты: полная или частичная приостановка действия Соглашения об ассоциации; введение санкций против отдельных лиц — включая членов израильского правительства военнослужащих и радикально настроенных поселенцев; торговые ограничения; эмбарго на поставки оружия, а также приостановка научного сотрудничества между ЕС и Израилем.

«Хотя большинство из этих мер уже обсуждались ранее, сейчас они впервые будут официально оформлены в виде письменного документа», — отмечает издание

Обсуждение предложений запланировано на встрече министров иностранных дел ЕС, которая состоится 15 июля в Брюсселе.