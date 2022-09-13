Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины.

Украинские предложения предполагают подписание Киевского договора о безопасности, участниками которого в качестве гарантов могли бы стать США, Британия, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы.

Ожидается, что основная группа союзников возьмет на себя четкие обязательства по поддержке Вооруженных Сил Украины, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционным механизмов, сообщает офис Зеленского.

«Мы должны сделать так, чтобы лозунг «Можем повторить» вызвал у россиян приступы паники и плохие воспоминания. Гарантии безопасности направлены на то, чтобы помочь нам создать такую мощь», – заявил Андрей Ермак.

В то же время он подчеркнул, что соглашение относительно гарантий безопасности для Украины не является заменой вступления в НАТО – оно является средством обеспечения безопасности, пока это вступление не состоится.