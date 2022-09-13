Президент Сербии Александр Вучич на специальном заседании сербской Скупщины заявил, что опасность силовых столкновений в самопровозглашенной республике Косово близка и серьезна, сообщает РИА «Новости».

По его словам, перед Сербией из-за шагов Приштины стоят значительные вызовы безопасности. Президент подчеркнул, что увеличилось присутствие спецназа приштинской полиции на севере Косово и Метохии.

«Здесь нет создания кризиса сербской стороной… Опасность близка, объективна и серьезна», — сказал Вучич.

Глава Сербии отметил, что косовские сербы могут подтвердить его слова, а Белград остается приверженным диалогу.