МИД России прокомментировал эскалацию между Азербайджаном и Арменией.

«Выражаем крайнюю озабоченность, призываем стороны воздержаться от дальнейшей эскалации и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, находимся в тесном контакте с Баку и Ереваном.

Рассчитываем, что достигнутая в результате российского посредничества договоренность о прекращении огня с 9.00 мск будет выполняться в полном объеме.

Все спорные проблемы должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем, а по пограничным вопросам – в рамках работы двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России», — говорится в сообщении.