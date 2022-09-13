13 сентября начальник Управления международного военного сотрудничества Министерства Обороны Азербайджанской Республики генерал-майор Гусейн Махмудов провел брифинг для иностранных военных атташе, аккредитованных в Азербайджане.

Как сообщает Минобороны, военным представителям иностранных государств была предоставлена ​​подробная информация о широкомасштабных провокациях, совершенных вооруженными силами Армении на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

Было заявлено, что основной целью регулярных обстрелов армянской стороной наших позиций на упомянутых направлениях является затягивание подписания мирного соглашения, а также проводимых на освобожденных территориях широкомасштабных работ по реконструкции.

До сведения международных представителей было доведено, что Азербайджан привержен трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и заинтересован в установлении мира в регионе путем начала работы по демаркации и делимитации границ и подписания мирного договора.

Было отмечено, что Армения проявляет поведение, противоречащее трехстороннему заявлению, устанавливая мины в наших районах и на путях снабжения наших частей. Это яркое доказательство того, что Армения занимает позицию военной авантюры и реваншизма.