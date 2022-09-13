Директор компании «Хатаи Парк Сервис» Самир Гафаров обратится с заявлением в полицию на своего бывшего помощника Эльнура Магеррамова. Об этом Minval.az сообщил сам С.Гафаров.

Отметим, ранее в редакцию с жалобой обратились жильцы жилого комплекса «Хатаи-Парк» Турал Джафаров, Айдын Абилов и Салех Микаилов.

По их словам, комплекс отстроен и сдан в эксплуатацию компанией Kontinent İnşaat MMC.

Kontinent İnşaat MMC занимается строительством объектов и домов для нужд Администрации президента. В жилом комплексе, где проживает группа жалобщиков, 1500 квартир, из них 900 квартир принадлежат сотрудникам «аппарата», 500 квартир продано физическим лицам, не имеющим отношения к этой структуре, и 100 квартир было реализовано посредством социальных пакетов.

Но жалоба, направленная в редакцию, касается не компании. Речь пойдет о мошенничестве крупного размера, совершенном в отношении жильцов Эльнуром Магеррамовым – в прошлом прорабом стройки. После завершения строительства Магеррамов был назначен руководством компании помощником коменданта дома. Сам комендант никогда не решал технико-бытовые вопросы жильцов, а поручал это Эльнуру Магеррамову. И вроде бы все вопросы решались быстро, качественно. По крайней менее, за эти почти пять лет нареканий к его работе и жалоб на него не было никаких. Но втершись в доверие к жителям, помощник коменданта решил сделать «ход конем» и сорвать крупный куш.

25 августа Э.Магеррамов позвонил одному из жалобщиков и предложил купить во дворе дома парковочное место, плюс аппарат для паркинга – всего за 700 манатов. Жилец подумал и согласился, так как услуги парковки в официальном гараже ЖСК стоят 40 манатов в месяц, кроме того, гараж этот расположен довольно далеко от дома. По уверению Магеррамова, парковочные места будут построены на территории «кармана» перед домом, где спокойно разместятся 10-15 машин.

Итак, жилец, взвесив все «за» и «против», согласился, перевел на карту Магеррамова 700 манатов и стал ждать, пока тот «переговорит с комендантом Самиром Гафаровым и представит ему список жильцов, заплативших за строительство паркинга».

Через 3-4 дня в общем чате жильцов появились сообщения, что Эльнур «кинул» жильцов дома на разные (и отнюдь не маленькие) суммы: с каждого соседа он взял минимум по 500-800 манатов, озвучивались и более крупные суммы – от 2 до 8 (последняя сумма – под предлогом продать целый гараж, а не парковочное место в «кармане») тысяч манатов. В целом Магеррамов обманул жильцов на 100 тысяч манатов.

Отметим, что в комплексе 23 блока и во всех этих блоках Магеррамов хорошенько поживился. Собрав деньги, Э.Магеррамов скрылся в неизвестном направлении: удалился из «вотсапа», отключил телефон.

Тогда обманутые жильцы обратились в ЖСК с жалобой и требованием возместить ущерб, но в компании только руками развели: какой Эльнур Магеррамов? Не тот ли самый помощник, уволенный еще месяц назад? Тогда жалобщики задали вполне резонный вопрос: если Магеррамов был уволен аж месяц назад, то почему об этом факте не известили жильцов?

Почему, когда нужно было за что-то платить, всем жильцам звонили и предупреждали. Получается, что контакты жильцов у руководства компании были, чат жильцов был открыт и руководство дома знало об этом, иногда даже принимало участие в переговорах о коммунальной оплате. Но почему-то никто не предупредил жителей дома о том, что Э.Магеррамов, которому они доверяли, был уволен.

Сотрудник «Минвала» связался с комендантом Самиром Гафаровым и попросил прокомментировать ситуацию.

Так, С.Гафаров ответил, что не обязан давать отчет о том, кого он увольняет. Кроме того, сам С.Гафаров якобы стал жертвой своего помощника: Магеррамов взял у него аванс в размере 2 тысяч манатов и не появлялся после этого на работе в течение 10-15 рабочих дней, никак не объяснив свое отсутствие, не предъявив больничного листа.

С.Гафаров отметил, что также напишет в полицию заявление на мошеннические действия своего экс-помощника.

Тогда жильцы предложили другой вариант: вычесть присвоенные Магеррамовым суммы из оплаты внутренних коммунальных расходов (жильцы платят от 28 до 30 манатов в месяц).

Естественно, в ЖСК отказались, так как они не обязаны покрывать расходы, связанные с грехами бывшего помощника коменданта дома.

А грех, тем не менее, очень большой: по общим подсчетам Магеррамов «кинул» у жителей жилого комплекса больше 100 тысяч манатов. В списке обманутых оказались и сотрудники Администрации президента, которые тоже доверились вороватому экс-помощнику коменданта.

Но самое интересное, что в списке обманутых оказался и сам комендант – Самир Гафаров.

Насчет мошенничества, совершенного Магеррамовым в отношении жильцов дома, С.Гафаров знает, равно как и о заявлениях, переданных жильцами в 36-ое отделение полиции Хатаинского района.

«Это неправильно, — говорит С.Гафаров, — в нашем уставе не указан пункт, что я обязан предупреждать жильцов о том, кого я уволил или взял на работу. Это внутренние дела компании, не касающиеся никого, кроме руководства компании».

На сегодняшний день известно, что заявления подали уже девять человек. Но многие не хотят обращаться в полицию из-за страха «засветиться» в СМИ.

Издание «Минвал» будет тщательно следить за ситуацией, и информировать читателей о подробностях этого дела.

Яна Мадатова