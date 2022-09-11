Испанский писатель Хавьер Мариас умер в возрасте 70 лет, об этом сообщил в воскресенье в Twitter министр культуры и спорта королевства Микель Исета.

«Покойся с миром», — написал глава ведомства. Как сообщила газета ABC, писатель умер в воскресенье в Мадриде из-за осложнений, связанных с пневмонией.

Хавьер Мариас родился 20 сентября 1951 года в испанской столице в семье философа Хулиана Мариаса (1914-2005). С 2008 года стал членом Испанской королевской академии. На счету Мариаса многочисленные премии, в том числе Дублинская литературная премия, французская премия «Фемина» и другие. Он является автором таких романов, как «Белое сердце» (Corazon tan blanco), «В час битвы завтра вспомни обо мне» (Manana en la batalla piensa en mi) и «Дела твои, любовь» (Los enamoramientos).