Анналена Бербок заверила, что Германия полностью поддерживает Украину и будет поставлять столько оружия, сколько необходимо.

Германия изменила свою позицию по оказанию военной помощи Украине на противоположную после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), передает РБК-Украина.

«Мы на 150% на стороне Украины и украинского народа. И мы будем с ними столько, сколько Украина и украинский народ будут нуждаться в нашей поддержке», — заявила Бербок.

Она пояснила, что до 24 февраля Германия не поставляла Украине оружие, поскольку это могло стать для России поводом к вторжению, но сейчас ситуация изменилась на 180 градусов.

«Мы будем поставлять Украине оружия столько, сколько в этом будет необходимость», — сказала Бербок.