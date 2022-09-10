В ООН подтвердили более 14 тысяч жертв среди гражданских лиц в войне, развязанной Россией против Украины.

«По состоянию на сегодня нами проверено и подтверждено 14 059 жертв среди гражданского населения, — заявила во время брифинга глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. — В результате боевых действий погибли 5767 гражданских лиц, 8292 получили ранения. Мы неоднократно отмечали, что фактические цифры, вероятно, являются гораздо большими».