Вооруженные силы Украины деоккупировали уже более 30 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.
«В настоящее время ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области», — сказал он.
Зеленский отметил, что в части сел региона проходят мероприятия по проверке территории.
«Постепенно берем под контроль новые населенные пункты — повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для наших людей», — сказал президент.
Зеленский просит жителей сообщать украинским правоохранителям любую известную информацию о преступлениях россиян.
Он добавил, что подразделения Нацполиции возвращаются в населенные пункты.
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