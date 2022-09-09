Вооруженные силы Украины деоккупировали уже более 30 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«В настоящее время ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области», — сказал он.

Зеленский отметил, что в части сел региона проходят мероприятия по проверке территории.

«Постепенно берем под контроль новые населенные пункты — повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для наших людей», — сказал президент.

Зеленский просит жителей сообщать украинским правоохранителям любую известную информацию о преступлениях россиян.

Он добавил, что подразделения Нацполиции возвращаются в населенные пункты.

