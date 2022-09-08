В Баку прибыл спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев.

Данную информацию озвучила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Темпы сотрудничества, активности и режима работы России с Баку и Ереваном по постконфликтному урегулированию не снизились. Это лишний раз подтверждает Интенсивность контактов на высшем и высоком уровнях в последние годы, на уровне дипломатов и межведомственных и вновь формируемых контактных механизмов», — отметила Захарова.

Она добавила, что контакты Москвы с Баку и Ереваном происходят практически ежедневно: «Что касается возможности встреч на высшем уровне, напомню, что это может прокомментировать администрация президента».

Захарова сказала, что в ближайшие дни И.Ховаев посетит и Ереван.