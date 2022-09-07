Американские военные провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщила база Ванденберг Космических сил США в штате Калифорния в аккаунте в «Твиттере».

«Командование глобального удара ВВС США провело эксплуатационное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, не оснащённой боезарядом», — отмечается в сообщении.

В последний раз США проводили испытания Minuteman III в середине августа текущего года. В начале месяца они были отложены, чтобы избежать напряжённости в отношениях с Китаем из-за Тайваня.