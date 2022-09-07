Армения опасается дестабилизации ситуации в регионе из-за концентрации России на войне в Украине.

«Когда внимание всего мира, и стратегического партнера РФ, сконцентрировано на ситуации вокруг Украины — есть опасения что это может привести к дестабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа», — сказал армянский премьер Никол Пашинян на заседании ВЭФ во Владивостоке.

Он выразил надежду, что «в тесной координации с РФ удастся удержать региональную ситуацию под контролем, что очень важно и для глобальной безопасности».