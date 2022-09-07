Европейский Союз и США увеличили закупки основных промышленных металлов в России, несмотря на санкции и проблемы с логистикой, вызванные войной в Украине. За март-июнь они приобрели никель и алюминий на сумму около $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные международной торговли ООН.

За первые четыре месяца войны импорт из России основных цветных металлов в ЕС и США увеличился на 70%. Как пишет Reuters, поставки металла подчеркивают, что Западу трудно оказать давление на российскую экономику, которая показала лучшие результаты, чем ожидалось.

Европейская комиссия не ответила на запрос издания, а представитель Госдепартамента США заявил: «Мы не планируем ничего, что могло бы поднять цену неоправданной войны Путина против Украины».