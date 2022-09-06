Российское издание «Свободная пресса» посвятило материал Рубену Варданяну, российскому предпринимателю и инвестору, миллиардеру, который решил отказаться от российского гражданства и переехать в Карабах.

«Этот неожиданный жест поверг многих его коллег в шок. Получается, зов крови, любовь к своему народу и своей малой родине оказались сильнее Золотого Тельца? Но интрига оказалась гораздо круче и интересней. И в ней нашлось место всему — и патриотизму, и тонкому политическому расчету, и нежной любви банкира к дензнакам, и неблагодарности к месту их приобретения.

Когда к власти в Армении пришел абсолютно антироссийски настроенный Пашинян, Варданяна на политическом поле Армении и России не было ни слышно, ни видно. И своего отношения к антироссийской политике новоявленного лидера Армении он не выразил никак. В отличие от тех же Маргариты Симоньян, Карена Шахназарова, Семена Багдасарова и других видных деятелей армянской диаспоры. Возможно, его все устраивало. А возможно, он возлагал на Николу какие-то надежды. Этого мы не узнаем», – пишет издание. И напоминает, что первую реальную заявку на участие в большой политике Варданян сделал во время войны в Карабахе.

«Положение там было отчаянным. Азербайджанская армия била карабахскую на всех фронтах. Тогда Рубен Карленович обратился с открытым письмом к Путину с просьбой отправить российскую армию на защиту армянских интересов. Причем ни одного сколь-либо вменяемого аргумента в подтверждение этой позиции он так и не привел. И вообще для серьезного политика обращение такого рода и в такой момент выглядело детским садом.

Складывается впечатление, что письмо это носило чисто популистский характер. Не о Карабахе тогда думал Рубен Карленович. Иначе бы он написал другое письмо — не с обтекаемыми фразами про «общечеловеческие ценности». Ну, например, попросил бы спасти свой многострадальный народ. Или что-то в этом роде.

Но практика показывает — когда человек всю жизнь посвятил деньгам, о народе думается как-то не очень. Ничего личного (в смысле — человеческого) — только бизнес.

«Это не вопрос национальной войны, это не вопрос территориальной войны, это вопрос сохранения базовых человеческих ценностей», — заканчивает свой опус Рубен Карленович. А вот этот пассаж вообще «мимо кассы». Невразумительной похлебкой из общечеловеческих ценностей Запад кормил нас все девяностые. Под эти песни западных сирен мы развалили великую страну, угробили целые отрасли промышленности, потеряли десятки миллионов людей. И употребляя эту риторику мировых разводил, Варданян поневоле с ними солидаризируется. Или не поневоле?

Судя по тому, с какой необыкновенной легкостью Варданян отказался от российского гражданства, оно для него — почти пустой звук. А вот в политическом плане это — вызов стране пребывания. Если бы тот же Джефф Безос, основатель сети AMAZON, отказался от американского гражданства и уехал в какую-нибудь Грецию или на Кубу ­ родину своего отчима (мол, я теперь там буду карьеру делать), он в тот же миг перестал бы существовать и для американского общества, и для американского бизнеса. Превратился бы в персону нон грата. А в России, значит, можно.

Правда, бизнес свой Варданян вроде как предусмотрительно продал Сбербанку. И теперь его здесь ничего не держит. Выходит, для него Россия, где он сделал свои миллиарды — лишь вахтовый поселок золотодобытчиков, где он был одним из старателей. Просто среди деятелей той эпохи он оказался в числе удачливых. Кто-то сел на нары, как Ходорковский, кто-то убежал за границу, как Гусинский с Авеном, кто-то «внезапно скончался в расцвете сил», как Бадри Патаркацишвили. А вот Варданян пришел к успеху. И к своим миллиардам.

Что характерно — никто из представителей армянской диаспоры, проживающих в России, не увидел в поступке Варданяна ничего предосудительного. Похоже, любовь к малой родине застилает общий геополитический кругозор и лишает возможности делать стратегические прогнозы. Голос крои — сильнее соображений здравого смысла. А благодарность? К кому? К России? Нет, не слышали…

Тем более что российские солдаты продолжают охранять карабахцев. И сам Рубен Карлович в своем видеообращении признается в своей благодарности к ним. Что нисколько не мешает ему инициировать переговоры во Франции между Арменией и Азербайджаном (что объективно вредит российским интересам в Закавказье). Но если французы перехватят миротворческую повестку, чему способствует банкир, и введут в Карабах свой воинский контингент, дело неминуемо закончится тем же, чем у американцев в Кабуле.

Но всю подоплеку этого поступка вскрыл политолог Сергей Марков. И выложил ее в своем Телеграмм-канале.

«Умом Вардяняна можно восхищаться, — пишет Сергей Александрович. — Варданян заработал в России миллиарды. И конечно вывел очень много в Европу и Америку. Сейчас Варданян может лишиться этих денег и недвижимости из-за санкций против России. Поэтому он проводит изящнейший гамбит. Он делает вид, что он жертвует собой для карабахцев. Переезжает в Карабах. А сам в это время отказывается от российского гражданства и тем самым ускользает от антироссийских санкций. Чтобы гарантировать, что США и ЕС не будут применять против него санкций, он начинает активно хвалить США и Францию за их позицию по конфликту между Арменией и Азербайджаном. Бегство из России, которая дала Варданяну все, представлено им как героический поступок. Уверен, что теперь по пути Варданяна пойдут и многие другие. Для спасения своих миллиардов за границей будут придумывать себе героические причины для отказа от российского гражданства. Например, переехать в Бангладеш для борьбы с бедностью и болезнями. Или в Африку для борьбы с голодом.

Кто там у нас следующий? Кто еще вот так же хитроумно будет убегать из России и между делом одновременно (ну, почти случайно!) спасать свои активы за границей?».

Вот и вся любовь. И к родине, и к деньгам. Ларчик был хитроумным, но при элементарном анализе открылся достаточно просто», – резюмирует «Свободная пресса».