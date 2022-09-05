Обращение к певице Алле Пугачевой заметили на фасаде телецентра «Останкино». Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Starhit.

На кадрах видно, что на здании появилась бегущая строка с нецензурной надписью: «Алла, где мужа про*****?» Администрация канала сообщила, что представители телецентра отказались комментировать ситуацию.

Первое послание, адресованное Примадонне, заметили на фасаде «Останкино» в мае текущего года. «Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут…» — сообщала бегущая строка на фасаде здания. Предположительно, поводом для такого высказывания стало длительное отсутствие певицы в России.

Пугачева вернулась в Москву в конце августа. Артистка сообщила, что отдыхала и лечилась за границей. Муж Пугачевой, юморист Максим Галкин, в это же время опубликовал видео из Австралии. По данным СМИ, комик пока не появлялся в России.