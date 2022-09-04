Азербайджанский комитет против пыток провел мониторинг в изоляторе временного содержания Низаминского районного управления полиции, сообщает Report.

Мониторинг проводился при совместном участии председателя комитета Турала Гусейнова и его заместителя Эльчина Ширинова. В ходе проверки они поинтересовались условиями содержания 9 человек, задержанных в качестве подозреваемых по соответствующим статьям.

Среди них были и подозреваемые в совершении насильственных действий в отношении детей с ограниченными возможностями директор центра логопедии и психологической реабилитации «Мехнур» Нурана Гаджизаде, ее помощница Сабина Алиярбейли и психолог центра Айтадж Кязымлы. Они признались в содеянном.

С задержанными были проведены воспитательные беседы и им было разъяснено, что насилие в отношении детей недопустимо.

В комитете добавили, что общее состояние каждого из задержанных нормальное, условия содержания в порядке и претензий по этому поводу у них нет.

Напомним, что 2 сентября в социальных сетях распространились кадры, на которых сотрудники логопедического реабилитационного центра «Мехнур» в Низаминском районе Баку применяли насилие по отношению к детям. Они были задержаны сотрудниками полиции 3 сентября по подозрению в совершении указанных действий.