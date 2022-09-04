По сообщению национальной гидрометслужбы минэкологии в стране наблюдается погода без осадков с высоким температурным режимом, превышающим многолетнюю норму на 7 градусов.

В столице , Нахичеванской АР и в центрально-степных районах зафиксировано до 40 градусов, в Гаджигабуле 43 тепла.

После продолжавшейся около 28 дней засушливой, жаркой погоды начиная с 5 сентября ожидается изменение атмосферной циркуляции над Закавказьем.

В Баку этот процесс начнется 5 сентября сначала усилением серо-западного ветра, а с 6 по 8 сентября временами прогнозируется дождь.

Температура воздуха в этот период понизится в среднем на 10 градусов.

По районам Азербайджана начиная с 5 сентября осадки ожидаются по Большому Кавказу, а с 6 по 8 сентября уже в большинстве районов кратковременные грозовые дожди в горной и предгорной части страны обретут ливневой характер. В результате на горных реках ожидается повышение водности.

Не исключен град. В районах также местами ожидается усиление ветра.