По сообщению национальной гидрометслужбы минэкологии в стране наблюдается погода без осадков с высоким температурным режимом, превышающим многолетнюю норму на 7 градусов.
В столице , Нахичеванской АР и в центрально-степных районах зафиксировано до 40 градусов, в Гаджигабуле 43 тепла.
После продолжавшейся около 28 дней засушливой, жаркой погоды начиная с 5 сентября ожидается изменение атмосферной циркуляции над Закавказьем.
В Баку этот процесс начнется 5 сентября сначала усилением серо-западного ветра, а с 6 по 8 сентября временами прогнозируется дождь.
Температура воздуха в этот период понизится в среднем на 10 градусов.
По районам Азербайджана начиная с 5 сентября осадки ожидаются по Большому Кавказу, а с 6 по 8 сентября уже в большинстве районов кратковременные грозовые дожди в горной и предгорной части страны обретут ливневой характер. В результате на горных реках ожидается повышение водности.
Не исключен град. В районах также местами ожидается усиление ветра.
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