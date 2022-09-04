Швеция заявила, что предоставит гарантии ликвидности на несколько сотен миллиардов долларов скандинавским и балтийским энергетическим компаниям, чтобы предотвратить финансовый кризис, вызванный закрытием российским «Газпромом» газопровода «Северный поток-1», сообщает tiells.com.

Премьер-министр Магдалена Андерссон предупредила, что Швеция сталкивается с перспективой «военной зимы» из-за энергетического кризиса в Европе, и сказала, что точные детали гарантий еще предстоит проработать.

Выступая перед журналистами в субботу, Андерссон сказал, что гарантии были направлены на то, чтобы дать энергетическим группам «передышку, которая необходима».

Объявление было сделано после того, как в пятницу Россия заявила, что перекрывает газопровод «Северный поток» в Германию на неопределенный срок из-за, по ее словам, утечек в турбине, что усугубляет трудности Европы в обеспечении зимнего топлива.