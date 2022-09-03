Задержаны психолог и надсмотрщик реабилитационного центра «Mehnur», расположенного в Сабунчинском районе Баку, сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечено, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье УК 133 (истязание).
Задержаны психолог и надсмотрщик реабилитационного центра «Mehnur», расположенного в Сабунчинском районе Баку, сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечено, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье УК 133 (истязание).
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