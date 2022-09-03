Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова высмеяла слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая заявила о создании «почти десяти тысяч миллионов рабочих мест с тех пор, как президент Байден вступил в должность» президента США. Как передает Minval.az, об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

«Ты ж моя хорошая. Такая цифра получается: 10 000 000 000? Во сколько раз больше населения США? А планеты?» — поинтересовалась она.

По мнению Захаровой, про Россию «у них придумывать интереснее выходит».