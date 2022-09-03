Ранние браки ни чем иным, как педофилией не назовешь. К сожалению, определенная часть азербайджанского общества продолжает пребывать в средневековье, когда девочек-подростков выдавали замуж за зрелых, а иногда даже престарелых мужчин. Несмотря на уголовное преследование, которое предусмотрено в азербайджанском законодательстве, в «современном» обществе все еще совершаются ранние браки.

На этот раз на территории Насиминского района Баку похищена жительница Хачмазского района Айшан Керимли (2007 г.р.). Мать подростка, которая обратилась с заявлением в 19-ое отделение полиции Насиминского района, утверждает, что к похищению причастен родственник Эльман Джалилов (1990 г.р.), который проживает в Сумгайыте. Он сделал это, чтобы жениться на ней.

Как сообщили Minval.az в правоохранительных органах, девочку умыкнули 1 сентября на улице М.Джафарова. В настоящее время оперативники работают над выявлением Джалилова и похищенной.

Отдел новостей