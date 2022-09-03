Американская компания Novelis (принадлежит индийской Hindalco Industries), один из крупнейших производителей алюминиевого проката, в следующем году не будет приобретать российский алюминий для своих заводов в Европе. Об этом представитель компании сообщил агентству Bloomberg.

Компания объявила тендер на поставки, но указала, что металл российского происхождения приниматься не будет. Причин Novelis не назвала. Новые условия не повлияют на уже заключенные сделки, уточнили два источника Bloomberg.

Агентство отмечает, что Европа — крупнейший покупатель российского металла и, если другие компании последуют примеру Novelis, производителям из России придется искать новых покупателей.