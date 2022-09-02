Со вчерашнего дня многие армянские, азербайджанские и некоторые российские СМИ обсуждают резонансное заявление московского бизнесмена Рубена Варданяна об отказе им от российского гражданства и переезде в Карабахский экономический район Азербайджана. Стоя перед старым чинаром на территории Ходжавендского района Азербайджана и высокопарно разглагольствуя о параллелях между корнями этого дерева и таковыми армянского населения Карабаха (который он упорно называет «Арцах») он, естественно, словом не обмолвился о том, как первым делом после прихода его единокровников в Джебраил в 1993 году началось варварское, бессмысленное, не поддающееся никакому объяснению уничтожение многовекового чинара.

Ну, да ладно, о «трепетном» отношении армян к экологии говорить уже бессмысленно.

Объявленный Варданяном переезд на постоянное место жительства во временно подконтрольный РМК регион Азербайджана является, естественно, очередным бизнес-политическим проектом скатывающихся к состоянию отчаяния реваншистких кругов армянского истеблишмента. Состояние бизнесмена, от которого он якобы «отказывается в пользу семьи и партнеров» (как говорится, «инанан даша дёнсюн») оценивается в «ярд». Нет никаких сомнений, что целями неожиданного бегства миллиардера из России даже не в Армению, а в Карабах, является, во-первых, попытка избежать западных санкций (что, надо полагать, является наивным расчетом), а во-вторых, предпринять последний отчаянный рывок для спасения обломков «миацума». Для нас является совершенно очевидным, что действует Варданян в связке с Робертом Кочаряном, который будет стараться держаться пока в тени, тем более, что надежд, возложенных на него определенными силами, желавшими вернуть ситуацию в старые рамки, Кочарян не оправдал — ни на выборах 2021 года, ни затем в ходе сошедшего позорно «на нет» уличного движения «Сопротивления». Предположить, что Роберт Кочарян сдан хозяевами в утиль, спешить мы пока не будем, но в том, что провалившего все планы кукловодов экс-политика будут сейчас держать за кулисами и использовать в тандеме с Варданяном, у нас сомнений не вызывает. С Кочаряна — политические связи, с Варданяна — финансы, хотя разворовавшего Армению Кочаряна «бедняком» назвать как-то тоже язык не поворачивается.

Цель тандема — подорвать продвигающийся в динамичном темпе мирный процесс. Не стали бы мы исключать и теракты и прочие провокации как на территории, где проживает армянское население Карабаха, так и против военнослужащих и гражданских лиц, восстанавливающих освобожденные территории.

Реваншистам, кровь из носа, нужно не допустить прогресса в постконфликтном урегулировании. Это их последний шанс. Неслучайно Рубен Варданян, что называется, «нарисовался» буквально на следующий день после завершения четвертой встречи в Брюсселе в формате Алиев-Мишель-Пашинян. Не исключено, что ждали ее результатов. И опубликованное позитивное во всех смыслах заявление председателя Совета Евросоюза, а также последующее заявление Никола Пашиняна о твердом намерении его кабинета идти в направлении мирной повестки, стали триггером к выступлению Варданяна на фоне чинара.

Это один из последних попыток реваншистов сохранить регион проживания армянского населения Карабаха под контролем Армении, хотя и контроля-то уже нет в том объеме, который был перед войной.

На что рассчитывают заказчики и исполнители главных ролей данного проекта? Очевидно, армянская диаспора РФ посредством своих кураторов в одном из башен Кремля пытается создать в зоне временной дислокации РМК на территории Карабахского района Азербайджана полуподпольный финансово-политический центр, откуда в дальнейшем намерены вести подрывную деятельность. В социальных сетях эту затею сравнили со скрывающимся в США террористом, назвав Варданяна «карабахским Гюленом». Параллели очевидны. Рубен Варданян такой же мошенник, что и турецкий изгнанник. О его махинациях говорит отчет OCCRP.

Но непонятно и другое: на что рассчитывают варданяны, кочаряны и их невидимые кураторы? Неужели всё на тот же реванш? Неужели им до сих пор не ясно, что поствоенные изменения необратимы? Возврата в прошлое уже не будет ни в какой форме. Сложившаяся после 44-дневной войны расстановка сил в регионе неизбежно разобьёт в щепки все их потуги. Территория, на котором варданяны сегодня прогуливаются, думая, что они недосягаемы, находится под полным невидимым контролем Азербайджана. Благодаря техническим, оперативным и прочим (не будем раскрывать) средствам, мы в курсе всего, что происходит на этих территориях — кто где живет, кто что ест, кто с кем спит и сколько раз ходит в туалет. Не будем, как уже сказано, раскрывать всех деталей, но многие вчерашние горлопаны уже поняли это, и сегодня многих их не слышно. А если и подают они изредка признаки жизни, то пение их звучит уже совсем в другой тональности. Не составит нам никакого труда превратить жизнь Варданяна в Карабахе в сплошной кошмар.

Если эти персонажи не поймут, что играют с огнём, то советуем им перечитать книги о знаменитых операциях известных разведок мира. Надеемся, намек не останется непонятым.

Зухраб Дадашов