В селе Шатджрек Гегаркуникской области Армении в этом году всего одна первоклассница. Остальные дети уехали из села либо пойдут в школу на следующий год. А все потому, что здесь Азербайджан уточнил государственную границу —.совсем рядом находится рудник Сойюдлю («Зодский рудник») и село Хознавар. Первокласснице предстоит учиться в двукомплектном классе, вместе с третьеклассниками. Директор школы Еразик Абрамян отмечает, что в таких классах учебный процесс проходит не очень эффективно, но другого выхода нет.

«Дефицит армян» в Армении — это уже не тема для анекдотов, а демографическая катастрофа для этой страны. Армянские националисты все никак не поймут взаимосвязь между своей агрессивной политикой и массовым бегством из Армении ее граждан. Точнее, тех из них, кто понимает, какие последствия этой политики будут валиться им на голову. Где «двухкомплектные» классы — даже не неприятности.

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30 и 31 августа немецкие власти провели обыски в офисе американского банка JPMorgan, пишут местные СМИ со ссылкой на заявление прокуратуры Кельна, сообщившей об обыске в неназванном банке и домах четверых его сотрудников, и пресс-службы самого JPMorgan. Обыски стали частью масштабного расследования налоговых махинаций, в результате которых власти ФРГ недополучили в виде налогов около €12 млрд. Как заявляют германские власти, расследование затронуло более 100 банков из разных стран, в нем уже более 1,5 тыс. подозреваемых. Ранее в нынешнем году прошли обыски в германских офисах Barclays, Bank of America и Morgan Stanley. Также расследование затронуло BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank.

В общем, вы все поняли совершенно правильно. Это те самые люди, которые учат нас прозрачности, борьбе с коррупцией и прочим европейским ценностям.

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Группа неизвестных напала на брата президента Чили Габриэля Борича Симона. Об этом сообщили Университет Чили и радио BioBioChile. Инцидент произошел в середине дня, рядом со зданием вуза. Группа неизвестных избила Симона Борича, а также Франсиску Пальма, Хорхе Баэса и Рауля Роа. Пострадавшие госпитализированы.

Сам президент Чили Габриель Борич Симон — убежденный социалист, противник неолиберальной политики и любитель популистских жестов. Но, похоже, эффективная борьба с преступностью в список его приоритетов не вошла.

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ФБР и Министерство внутренней безопасности США провели обыски в квартире в многоэтажном доме на Манхэттене, в доме на Лонг-Айленде и поместье во Флориде, которые, по утверждению американских властей, связаны с российским предпринимателем Виктором Вексельбергом. Речь идет об обысках в доме на Парк-авеню, 515 в центре Манхэттена и доме по адресу Дак-Понд-Лейн, 19 в Саутхемптоне на острове Лонг-Айленд. Как сообщают СМИ, агенты ФБР вместе с детективами выносят оттуда коробки.По словам источников телеканала, обыск также проводился в доме на Фишер-Айленд в Майами, штат Флорида, который тоже может быть связан с господином Вексельбергом. Как поясняют осведомлённые источники, российский бизнесмен находится под санкциями США, а также фигурирует в одном из расследований банковских мошенничеств, которое ведет Минюст США.

В общем, санкции — это вам не омары кушать. В Вашингтоне к ним относятся серьёзнее, че этого ожидали перебравшиеся на Запад российские олигархи. Которым только начинает «прилетать» за дружбу с Кремлем.

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Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Егоров сообщил, что 8 израильских тактических истребителей F-16 ВВС нанесли удары по аэродромам Нейраб и Дювали в Сирии. Об этом пишет «Московский комсомолец». По словам Егорова, тактические истребители не пересекали границы воздушного пространства Сирии, а использовали управляемые ракеты и авиабомбы. В результате атаки пострадали пять сирийских военных, был уничтожен антенный пост ЗРК C-125 и два военных склада.

Антенна ЗРК, «поврежденная» в результате удара с воздуха — это, конечно, лучшее доказательство, какими «современными» и «эффективными» являются эти зенитно-ракетные комплексы в условиях реальной войны. Особенно с превосходящим по технологиям противником.

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Российские военные проливают кровь за свою страну, мы же можем внести вклад в рамках своих возможностей и не покупать билеты на концерты артистов-оборотней, которые зарабатывали в России деньги, а потом начали обливать РФ грязью, когда это стало выгодно. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Интересно, конечно, узнать у госпожи Памфиловой, каким это образом российские солдаты на территории Украины «проливают кровь за свою страну». А еще интереснее понять, как это так получилось, что «фронда» среди звезд шоу-бизнеса оказалась для РФ столь серьёзной проблемой, что госчиновники уровня Памфиловой настоятельно не рекомендуют гражданам посещать их концерты. И уж точно хотелось бы знать, грозят ли «приглашения», «беседы» и прочие воспитательные меры тем, кто на концерт опальных «звезд» все же пойдет.

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В связи с началом учебного года президент Франции Эмманюэль Макрон записал видеообращение к школьникам, ставшим жертвами буллинга, где призвал учащихся не бояться говорить о том, что с ними происходит. «Я не хочу мириться с тем, что новый учебный год может быть синонимом тяжелых испытаний», — заявил французский президент, напомнив школьникам о существовании специальной горячей линии, куда может обратиться любой ученик, подвергшийся буллингу в школе.

Возможно, что сам Макрон ждёт аплодисментов по поводу своего видеообращения. Только знающие люди напоминают: если по поводу школьного буллинга приходится высказываться главе государства, напоминая о «горячей линии» — это верный признак, что сами школьники или не верят в эффективность этой «горячей линии», или же просто ей не доверяют. И обращением в соцсетях даже от хозяина Елисейского дворца этого не исправить.

Minval.az