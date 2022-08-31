На территории Лачинского района обнаруживаются противопехотные мины.

В Министерстве обороны и Агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) сообщили, что только с 15 по 31 августа текущего года на территории Лачинского района было обнаружено 1318 мин типа ПМН-Э, передает АПА.

Эти мины были произведены в Армении после Отечественной войны в 2021 году.

В соответствии с международным гуманитарным правом Оттавский договор, принятый в 1997 году, запрещает производство, хранение, транспортировку и использование противопехотных мин.