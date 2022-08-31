В приложениях для операционной системы Android для мобильных устройств появилась возможность принимать платежи от пользователей из России и Беларуси в обход Google Play. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документы компании.

Выяснилось, что изменение политики относительно платежей состоялось в начале августа, однако СМИ заметили его только к концу месяца. В анонсе отмечается, что новые правила применимы только для пользователей из РФ и Беларуси — в остальных странах при размещении в официальном магазине приложений для Android система платежей должна оставаться прежней.

В Google Play перестала проходить оплата от россиян и белорусов 10 марта — разработчики ограничили эту возможность из-за санкций США.