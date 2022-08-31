За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47900 военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России на 31 августа ориентировочно составили:
личного состава — около 47900 (+350) человек ликвидировано;
танков — 1974 (+20);
боевых бронированных машин — 4312 (+18);
артиллерийских систем — 1091 (+12);
РСЗО — 285 (+3);
средства ПВО — 152 (+1);
самолетов — 234 (+0);
вертолетов — 204 (+0);
беспилотников оперативно-тактического уровня — 849 (+2);
крылатые ракеты — 196 (+0);
корабли / катера — 15 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 3236 (+19);
специальной техники — 103 (+0).
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские военные понесли на Донецком и Кураховском направлениях.
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