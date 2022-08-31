За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47900 военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России на 31 августа ориентировочно составили:

личного состава — около 47900 (+350) человек ликвидировано;

танков — 1974 (+20);

боевых бронированных машин — 4312 (+18);

артиллерийских систем — 1091 (+12);

РСЗО — 285 (+3);

средства ПВО — 152 (+1);

самолетов — 234 (+0);

вертолетов — 204 (+0);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 849 (+2);

крылатые ракеты — 196 (+0);

корабли / катера — 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 3236 (+19);

специальной техники — 103 (+0).

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские военные понесли на Донецком и Кураховском направлениях.