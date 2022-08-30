Россияне тратили ракеты «Калибр» на удары по макетам из дерева, которые принимали, в частности, за передовые американские ракетные системы HIMARS, пишет The Washington Post.

Как пишет издание, деревянные приманки через объектив российских беспилотников напоминали американские ракетные системы.

Российские беспилотники передавали данные о местонахождении «техники» ракетоносцам в Черном море, которые наносили удар по макетам, принимая их за VIP-цели.

«Приманки «вытащили» по меньшей мере 10 крылатых ракет «Калибр» – первоначальный успех, позволивший Украине расширить производство копий для более широкого использования», — говорится в сообщении.