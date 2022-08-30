В своем ежедневном брифинге Минобороны России заявило, что «в результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери» и назвало цифру — более 1200 украинских военнослужащих.

Также ведомство отчиталось об уничтожении 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин и восьми пикапов с крупнокалиберными пулеметами

Кроме того, как сообщило Минобороны России, российские войска ракетным ударом уничтожили производственные цеха завода «Интервзрывпром» в Кривом Роге, где «производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск».