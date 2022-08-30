После окончания Отечественной войны, согласно списку, представленному соответствующими учреждениями Азербайджана, около 300 азербайджанских военнослужащих считались пропавшими без вести.

Об этом на конференции «Идентификация личности без вести пропавших лиц — гуманитарный подход», посвященной Международному дню пропавших без вести, сказал секретарь Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, руководитель рабочей группы Исмаил Ахундов, передает Report.

По его словам, в результате поисковых мероприятий, проведенных при непосредственном участии российского миротворческого контингента и Международного комитета Красного креста в соответствии с трехсторонним заявлением, тела считавшихся пропавшими без вести военнослужащих были найдены и вывезены с освобожденных от оккупации территорий, опознаны и переданы семьям:

«В составленном Госкомиссией списке пропавших без вести в ходе Отечественной войны сейчас числятся только имена шестерых военнослужащих. К сожалению, несмотря на все усилия и предпринятые меры, установить их дальнейшую судьбу пока не представляется возможным».