В крышу частного дома в Дзержинском районе Нижнего Тагила во время учебных танковых стрельб попал имитатор танкового снаряда. Об этом в понедельник сообщает научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех»).

«При попадании имитатора снаряда незначительно повреждена кровля садового дома. Пострадавших нет», — сообщили изданию «Ура.ру» представители корпорации, уточнив, что на момент происшествия в доме находились люди.

Инцидент произошёл 27 августа около 15:00. По словам очевидцев, снаряд прилетел с испытательного танкового полигона «Салита». В УВЗ отметили, что для выяснения обстоятельств и причин случившегося создана специальная комиссия. Сейчас «Уралвагонзавод» проводит ремонтные работы по устранению повреждений строения.