На Смоленской площади в Москве вновь рассказывают о дружбе России и Армении. Повод вполне себе достойный — 25 лет со дня заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения. Где, разумеется, много слов о дружбе, сотрудничестве, исторических узах и т.д.

Конечно, каждая страна вправе сама выбирать себе союзников, партнеров, сателлитов и «форпосты». Но обращает на себя внимание один абзац из этого документа. Вначале на Смоленской площади заверяют: «Настроены и далее с позиции ключевого союзника помогать Еревану в укреплении обороноспособности и погранбезопасности, нормализации связей с соседями». Конкретных обещаний дарить Армении оружие как бы не прозвучало, но намёк более чем прозрачный. Особенно на фоне предыстории этого самого «укрепления обороноспособности», когда Армения получала от России то в подарок, то в «кредит», который ей затем прощали, именно наступательное оружие, при помощи которого Армения грозилась расширить зону оккупации в Карабахе, наносить удары по объектам нефтяной инфраструктуры Азербайджана, захватывать Гянджу и т.д.

Однако самое интересное начинается потом. В МИД РФ заявляют: «Ключевым фактором обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе остается Российский миротворческий контингент».

Для начала, при составлении подобных документов четко выбирается, какие темы должны быть упомянуты, а какие можно (или нужно) обойти. В том же заявлении МИДа, к примеру, никоим образом не упоминается сотрудничество с Арменией в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Но если так, то зачем вообще в заявлении МИД РФ, посвящённом 25-летию договора с Арменией, упоминается Карабах? В МИД РФ забыли, что Карабах — это территория Азербайджана, а не Армении? Более того, в Баку неоднократно подчеркивали, что никакого «Нагорного Карабаха» не существует, а есть Карабахский регион Азербайджана. Но в МИД РФ с завидным упорством продолжают упоминать «Нагорный Карабах», не указывая, о территории какой страны идёт речь.

Тем более — подберем самый мягкий эпитет — непонятно, почему в этом заявлении упоминается российский миротворческий контингент. Причем с такими оттенками в такой «последовательности тем», что уже не получится не задать вопрос: надо ли так понимать, что свою миротворческую миссию в Карабахе Россия, а точнее, ее министерство иностранных дел, рассматривает в той же логике, что и оказание военной помощи Еревану? То есть, если уж называть вещи своими именами, МИД РФ завуалированно подтверждает, что РМК в Карабахе находится для защиты «исторического союзника», то бишь армянской стороны?

Более того, появился сей документ как раз накануне очередной встречи в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве президента ЕС Шарля Мишеля. В Москве явно нервничают, что Евросоюз потихоньку выталкивает Москву из процесса урегулирования. Но в такой ситуации публиковать такое заявление — это стрелять себе даже не в ногу, а похуже.

Что это — просто «ляп»? Или осознанный выпад против Азербайджана?

Можно, конечно, изобрести с десяток успокоительных версий, что 25-летие договора совпало с очередным «фестивалем обидок» Еревана на Москву, причем именно по карабахской тематике, так что на Смоленской площади постарались обозначить в своём заявлении определенные «вкусняшки» для Армении. Но, во-первых, Армения не та страна, чтобы перед ней заискивать. А во-вторых, и в-главных, составляя свой релиз даже для Еревана, в Москве не могли не понимать, что его прочитают и в Баку. С действительно самостоятельной и многовекторной внешней политикой. И даже если в этой ситуации не последует вызова посла РФ «на ковёр» в МИД Азербайджана, это еще не значит, что в Баку «не заметят» увязки миссии РМК в Карабахе с военной помощью Еревану. Где опять строят планы повторной оккупации азербайджанских земель

Отдел политики Minval.az