Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных военных учениях «Восток 2022» в России в качестве наблюдателей.

Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Было отмечено, что Азербайджанская Республика примет участие в качестве наблюдателя в учениях «Восток-2022», которые пройдут с 1 по 7 сентября на 7 полигонах Восточного военного округа России.

В составе коалиционных группировок войск совместные действия отработают оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели от стран Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджанской Республики, Алжирской Народной Демократической Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Индия, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Китайской Народной Республики, Лаосской Народной Демократической Республики, Монголии, Республики Никарагуа, Сирийской Арабской Республики, Республики Таджикистан.

Всего в учениях «Восток-2022» будет задействовано свыше 50000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.