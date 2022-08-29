За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 350 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47100 военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России на 29 августа ориентировочно составили:
личного состава — около 47100 (+350) человек ликвидировано;
танков — 1947 (+5);
боевых бронированных машин — 4269 (+12);
артиллерийских систем — 1060 (+10);
РСЗО — 279 (+5);
средства ПВО — 149 (+1);
самолетов — 234 (+0);
вертолетов — 203 (+1);
беспилотников оперативно-тактического уровня — 844 (+6);
крылатые ракеты — 196 (+0);
корабли / катера — 15 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 3188 (+17);
специальной техники — 101 (+2).
Наибольшие потери за прошедшие сутки россияне понесли на Донецком направлении.
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