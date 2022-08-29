За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 350 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47100 военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 29 августа ориентировочно составили:

личного состава — около 47100 (+350) человек ликвидировано;

танков — 1947 (+5);

боевых бронированных машин — 4269 (+12);

артиллерийских систем — 1060 (+10);

РСЗО — 279 (+5);

средства ПВО — 149 (+1);

самолетов — 234 (+0);

вертолетов — 203 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 844 (+6);

крылатые ракеты — 196 (+0);

корабли / катера — 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 3188 (+17);

специальной техники — 101 (+2).

Наибольшие потери за прошедшие сутки россияне понесли на Донецком направлении.