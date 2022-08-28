В результате неотложных мер, принятых Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар, вспыхнувший в горной местности со сложным рельефом вблизи села Гарибляр Масаллинского района, вчера вечером был потушен, сообщает АПА.

В результате пожара сгорели кустарники и деревья на территории около 5,5 га.

Отметим, к тушению огня были привлечены соответствующие силы и средства Государственной службы пожарной охраны, Войск Гражданской обороны, Службы спасения особого риска, Южного регионального центра и два вертолета авиационного отряда МЧС, а также сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местных органов исполнительной власти, группа местных жителей.