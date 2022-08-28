«Турция при принятии решений не оглядывается на третьи страны, и не просит разрешений»

Об этом в интервью норвежской газете Aftenposten сказал глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреддин Алтун.

Современная Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана — это держава, которая отталкивается от собственных интересов и сама решает насущные проблемы. , — констатировал он.

Решение по новой операции в Сирии, в том числе по ее месту и времени, будет принимать сама Турция.

Алтун напомнил, что боевики сирийского крыла террористической организации РКК – YPG в последние годы периодически организуют нападения, взрывы и обстрелы как турецких военнослужащих, так и мирного населения Сирии, находящегося под защитой Турции.

Отвечая на вопрос о позиции России по вопросу антитеррористических операций Турции в Сирии, представитель администрации турецкого лидера отметил, что Турция и Россия – два суверенных государства и «совершенно естественно, что позиции стран по ряду вопросов могут не совпадать».

«В сирийском вопросе также могут иметь место различия в подходах. Однако мы верим, что борьба с терроризмом отвечает общим интересам всех акторов, заинтересованных в мире и стабильности в регионе», — сказал Алтун.

Комментируя позицию Анкары по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, глава управления указал, что если Турция удостоверится в соблюдении обязательств, взятых двумя скандинавскими странами, то заявки этих стран будут одобрены турецкой стороной.

Он напомнил о двух основных требованиях Анкары к Хельсинки и Стокгольму: снятию ограничений с оборонпрома Турции и четкой позиции в борьбе с террористами.

«Надеемся, что две скандинавские страны будут воспринимать Турцию в качестве союзника и действовать соответственно», — сказал он.