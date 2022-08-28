США заявили о намерении нарастить производство ракетных систем HIMARS и высокоточных снарядов GMLRS к ним.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

«Мы получили почти $400 млн для пополнения запасов HIMARS и GMLRS на складах Пентагона. Кроме того, планируем выделить около $200 млн на расширение и ускорение производства, а также ожидаем заключения контрактов этой осенью и в начале следующего года», — сказал заместитель министра обороны по закупкам и поставкам Уильям ЛаПлант.

Как говорится в заявлении, увеличение производства связано, прежде всего, с помощью Украине.

«Мы продолжаем оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, мы работаем с промышленностью над ускорением производства критически важного оружия и систем», — добавил ЛаПлант.

Он отметил, что это включает предоставление финансирования для покупки большего количества оборудования, расширения производственных линий и поддержки дополнительного найма и развития рабочей силы.