Живущий в Великобритании иллюзионист из Израиля Ури Геллер создал собственное государство на принадлежащем ему шотландском острове. Все желающие могут стать гражданами этого государства за символический доллар, написало Metro.

Геллер пообещал пожертвовать все вырученные деньги на помощь детям с болезнями сердца.

Остров Лэмб, принадлежащий фокуснику с 2009 года, занимает всего около 100 метров в длину и 50 в ширину. По мнению некоторых историков, на этой территории похоронен король Артур.

Теперь у этого острова есть флаг, национальный гимн и даже официальная конституция. Условия, которые должны соблюдать граждане, включают «особую дружбу с мирными инопланетянами, которые могут беспрепятственно приземляться на территорию, проходить над ней или использовать ее для общения с человечеством». Кроме того, Геллер уверен, что на острове спрятан сундук с сокровищами Древнего Египта.