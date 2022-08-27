МИД Турции призывает Францию признать последствия своего колониального прошлого и не пытаться уйти от исторических реалий, заявил официальный представитель ведомства Танжу Бильгич, передает Minval.az со ссылкой на российские СМИ.

В МИД Турции подчеркнули недопустимость обвинений главы Франции в адрес Турции. В Анкаре привлекли внимание к активному развитию взаимовыгодного сотрудничества между Алжиром и Турцией, входящей в число стратегических партнёров Африканского союза.

По данным турецких СМИ, в ходе визита в Алжир президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Турции, России и Китае есть сети, которые проявляют активизм, неоколониальные и империалистические планы, выступают против Франции.