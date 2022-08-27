На вооружение Азербайджанской Армии поступили также многие комплексы мобильной связи, сообщает Министерство обороны.

Отмечено, что средства связи на боевой технике, состоящей на вооружении Азербайджанской Армии, заменяются современными радиостанциями. К концу текущего года планируется консолидировать боевую технику в единую систему.

Кроме того, в армии действуют лаборатории, оснащенные оборудованием, отвечающим современным стандартам. Наряду с производством, профессиональными радиомеханиками проводятся текущие ремонтные работы.

Центр операций по кибербезопасности Главного управления связи, информационных технологий и кибербезопасности Министерства обороны, введенный в эксплуатацию в июле текущего года и оснащенный новейшим технологическим оборудованием, имеет особую значимость в обеспечении кибербезопасности путем непрерывного наблюдения и контроля за ИКТ-пространством Азербайджанской Армии.