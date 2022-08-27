Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал сербам забыть, что Косово — это Сербия. Об этом он заявил в интервью каналу N1.

«Я присутствовал [на переговорах], чтобы послать сигнал, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для евроатлантического сообщества. <…> Хочу заявить: после сегодняшнего дня есть основание для оптимизма. Я бы сказал, что вещи, о которых мы говорим сейчас, являются на самом деле мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров. <…> Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа», — сказал дипломат.

По словам Эскобара, региону стоит «поскорее решить спорные вопросы» ради объединения и светлого будущего. Дипломат напомнил о необходимости «обсуждать создание Сообщества сербских муниципалитетов», пункта Брюссельских соглашений, о необходимости выполнения которого на переговорах с властями Косова заявлял госсекретарь Энтони Блинкен. Эскобар выразил надежду, что «обострения в крае не случится».