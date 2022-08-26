Представители Турции, Финляндии и Швеции обсудили в пятницу на встрече в Суоми формы реализации соглашения и меры, которые приняли три страны для выполнения договоренностей по заявке северных государств на вступление в НАТО. Об этом сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии королевства.

«На встрече представители трех стран обсудили выполнение трехстороннего соглашения, заключенного в связи с июньским саммитом НАТО в Мадриде. Встреча предоставила возможность обсудить формы реализации соглашения и меры, которые три страны приняли для [его] реализации», — отмечено в сообщении.

Шведскую делегацию возглавлял заместитель премьер-министра по иностранным делам и политике безопасности Оскар Стенстрём.